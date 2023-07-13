* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в международный розыск, сообщили 13 июля в Басманном суде Москвы.

Валерий Левитин/РИА Новости Владимир Милов

Об этом в суде ходатайствовал Следственный комитет России.

Также СКР попросил заочно арестовать Милова, которого обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

МВД РФ в начале июня прошлого года объявило Милова в розыск по уголовному делу, но по какому именно — не уточнялось.

Ранее в 2021 году Милов, сторонник Алексея Навального (внесён в перечень террористов и экстремистов, основанный им ФБК признан в РФ экстремистской организацией и иностранным агентом), сообщал о своём отъезде из страны. Должность заместителя министра энергетики он занимал с мая по октябрь 2002 года (в правительстве Михаила Касьянова).

После начала СВО Милов неоднократно высказывался с осуждением спецоперации, в том числе на сайте You Tube. В список СМИ-иноагентов Минюст РФ внёс Милова 6 мая 2022 года.