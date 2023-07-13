Луганск, 13 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации группа из российских разведчиков в ходе одного боя уничтожила превосходящие силы солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 13 июля рассказал командир разведроты Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Метис.

РИА Новости

«Мы устроили засаду на противника. На место выдвигались трое суток, часто ползком. Приняли стрелковый бой», ― сообщил в беседе с РИА Новости военнослужащий.

Он добавил, что в ходе боя, который шёл более 2,5 часа, военные уничтожили до 60 солдат ВСУ. Также украинская армия понесла потери в технике ― уничтожили 19 единиц легкобронированной техники, включая Hummer, пикапы и фургоны.

Командир разведроты отметил, что дистанция между противниками иногда составляла всего десять метров, а у разведчиков при себе были только ручные противотанковые гранатомёты.

После отступления солдат ВСУ среди погибших обнаружили женщину, входившую в состав миномётного расчёта.

Разведчикам потерь удалось избежать.

После боя Метису присвоили звание Героя России, остальных разведчиков наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Как сообщало ИА Регнум, двое бойцов ВС России отличились на марьинском направлении. Солдаты группировки войск «Юг» захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины и взяли в плен четырёх украинских военных. Как рассказал боец с позывным Лис, бой длился порядка четырёх часов. Бойцов представили к награде.

В Минобороны рассказали об очередных подвигах российских военных в зоне спецоперации и на прилегающих территориях.

Минометный расчёт, который вёл огневую поддержку обороны мотострелков РФ на одном из тактических направлений, за счёт умелого руководства рядового Степана Ивченко подавил свыше 30 огневых точек ВСУ. Как отметили в Минобороны, мужественные и профессиональные действия Ивченко позволили не допустить прорыва обороны противником. Понеся значительные потери, украинские боевики были вынуждены откатиться на исходные рубежи.