Канберра, 13 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Австралии, глава минобороны Ричард Марлз 13 июля заявил в интервью радиостанции ABC Radio National о сложностях в вопросе поставок истребителей Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Идёт диалог о том, как мы можем оказать им поддержку в наилучшем виде, и различные объявления, которые делались с момента нашего прихода в правительство, свидетельствуют, что ситуация вокруг самолётов довольно сложная», — сказал он.

Марлз заверил, что Канберра продолжит обсуждение этого вопроса с Киевом, и уточнил, что сложности возникли в вопросах технологий, «своевременности» и «эксплуатации» самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев, скорее всего, получит истребители F-16 от стран Европы, у которых они имеются. В то же время он не назвал конкретных сроков начала обучения украинских летчиков управлению этими истребителями.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет рассматривать факт появления у Киева боевых истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере. Глава МИД подчеркнул, что российские военные не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений.