Херсон, 13 июля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Российские военные пресекли две попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) десантироваться на левобережье Херсонской области в районе Антоновского моста, сообщили журналистам 13 июля в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр, в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка», — заявил представитель экстренных служб.

В результате огневого поражения российские военные ликвидировали три катера и более 60 военных ВСУ, которые предприняли попытку десантироваться на левобережье Херсонской области. Также российские военные уничтожили под Херсоном две американские гаубицы М-777.