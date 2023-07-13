Брюссель, 13 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Власти Европейского союза рассматривают возможность направить на Украину своих военных инструкторов, когда это позволят обстоятельства. Об этом 13 июля сообщила испанская газета El País со ссылкой на внутренний документ европейской дипломатической службы.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

По данным издания, Брюссель собирается прикладывать больше сил в вопросе воздушной обороны Украины и совместного финансирования передовых систем вооружений странами ЕС, в том числе — ракет и истребителей.

В документе также предполагается продление миссии ЕС по обучению украинских солдат, в настоящее время находящихся в Польше, которую постепенно предполагается перевести на территорию Украины, когда, как отмечается в материале, «позволят обстоятельства».

«Украина по-прежнему будет нуждаться в долгосрочных обязательствах и поддержке ЕС для обеспечения своего свободного и демократического европейского будущего», — говорится в документе.

В Брюсселе указали, что в текущем году Киев получит из Европейского фонда мира на снаряжение более €4 млрд, и отметили, что в данный момент наблюдается постепенный сдвиг в сторону совместного приобретения нового оборудования для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО вовлечено в конфликт на Украине. Она уточнила, что именно альянс поставляет Киеву оружие, наёмников и деньги, а также предоставляет разведданные.

До этого в одной из больниц Киева умер литовский военный Валериюс Полковниковас, обучавший военных ВСУ управлять дронами. Он умер от полученных в Артёмовске ранений.