Москва, 13 июля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. По подозрению в госизмене ФСБ задержала активиста ЛГБТ из Орловской области, сообщили 13 июля в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он оказывал финансовую помощь ВСУ. Известно, что задержанный ранее изменил свою половую принадлежность с женщины на мужчину.

Также известно, что он волонтёр медиапроекта «ОВД-Инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Как выяснили сотрудники ФСБ, ЛГБТ-активист перевёл деньги на расчётный счёт кредитно-финансовой организации Украины для оказания финансовой помощи ВСУ.

Против задержанного возбудили дело по статье о государственной измене (статья 275 УК РФ). Силовики продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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7 июля ФСБ сообщила, что задержала завербованного разведкой Украины жителя Симферополя, взорвавшего в районе села Почтовое в Крыму железнодорожное полотно.

Завербовали его в Одессе, украинские инструкторы провели с ним работу, после чего он вернулся в Крым и совершил теракт. Как сообщало ИА Регнум, задержанный признался в содеянном.