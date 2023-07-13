Геническ, Херсонская область, 13 июля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. У украинской армии нет шансов успешно провести форсирование Днепра и после этого выйти на оперативный простор. Об этом 13 июля заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шансов на успешное форсирование Днепра с выходом на оперативный простор у противника нет никаких, хотя определённое боевое напряжение он создать может», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Врио главы региона отметил, что Киев не жалеет своих военных, и уточнил, что российская армия готова к любому варианту развития ситуации в зоне военных действий.

Сальдо уточнил, что все военные ВС России находятся на боевых позициях, у них достаточно боеприпасов, также готова поддержка со стороны авиации и ракетных войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что село Клещеевка под Артёмовском в ДНР перешло под полный контроль российской армии. Он добавил, что противник будет продолжать бросать живую силу «в топку», однако затем выдохнется.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооружённые силы России на краснолиманском направлении форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу. По его словам, этому способствовало то, что ранее российская армия выбила ВСУ с важной высоты на правом берегу.