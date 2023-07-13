Запорожская область, 13 июля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими военными села Тарасовка в Запорожской области погиб ребёнок. Об этом 13 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как указал глава движения, обстрел Тарасовки в Пологовском районе со стороны украинских войск был зафиксирован вечером 12 июля.

«Погиб ребёнок, ученик четвёртого класса», — написал он.

Рогов пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. По его данным, всего в посёлке зафиксировали не менее шести прилётов.

До этого при обстреле украинской армией села Луговое Васильевского района Запорожской области ранение получил мирный житель. Его доставили в медучреждение с переломом рёбер и осколочным ранением грудной клетки.