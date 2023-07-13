ДНР, 13 июля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Украинская армия решила нарастить удары севернее села Клещеевки (Бахмутский район, ДНР) — в направлении посёлка Курдюмовки, написал 13 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На донецком направлении ВФУ усилили давление на наши оборонительные порядки юго-западнее Артёмовска», — сообщил Марочко.

По его данным, ВСУ, как ни старались, не смогли прорвать оборону российских войск в районе Клещеевки. В итоге украинские войска стали наращивать удары севернее этого села — по направлению к Курдюмовке.

Марочко добавил, что российское командование учло эти изменения в действиях ВСУ и уже приняло меры для отражения новых угроз.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Клещеевку российские военные освободили от ВСУ.

Об успехах в районе Клещеевки накануне, 12 июля, сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. В Минобороны сообщили, что в районе Клещеевки 11 июля российские военные отразили атаки ВСУ и нанесли поражение украинской армии.