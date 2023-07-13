Усть-Кут, Иркутская область, 13 июля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. На реке Лене в Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с танкера, сообщила 13 июля пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Утечку зафиксировала Осетровская транспортная прокуратура во время мониторинга сообщений в интернете.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в интернете видео об утечке нефтепродуктов с танкера ТР-1026, стоящего на Лене у причальной стенки города Усть-Кута.

«По предварительной информации, судно ТР-1026, эксплуатируемое ООО «Коралит», 13 июля 2023 года около часа ночи встало под погрузку дизельным топливом, в 05:00 (время местное) обнаружена течь нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

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В итоге погрузку прекратили, приняв меры к ликвидации утечки. Осетровская прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

На Лене в Иркутской области 12 июня столкнулись два танкера, один из которых перевозил 832 тонны бензина. Часть бензина из-за разгерметизации цистерны вылилась в реку.

Как сообщало ИА Регнум, на западе Кувейта в марте ввели режим чрезвычайного положения из-за разлива нефти на предприятии компании Kuwait Oil Company. Компания заверила власти страны, что никто в результате инцидента не пострадал.