Луганск, 13 июля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Снайпер разведки российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Сайгон в зоне проведения спецоперации за два дня ликвидировал 18 украинских военных. Об этом 12 июля рассказал журналистам командир разведроты ВДВ с позывным Метис.

Станислав Красильников/ТАСС

Как указал командир подразделения, Сайгон стал старшим снайпером с момента начала специальной военной операции, и, хотя он и самоучка, показывает очень хорошие результаты в ходе военных действий.

«Недавний результат был: за двое суток уничтожил 18 человек противника. Работает с простой СВД (снайперской винтовкой Драгунова. — Прим. ред.)», — сказал он.

Метис указал, что в районе, где действует подразделение, бои в основном ведутся в лесах, а потому дистанция для ведения огня небольшая и из-за растительности снайпер работает с расстояния от 100 до 200 метров.

Военный отметил, что главная цель Сайгона — военные ВСУ на опорных пунктах, которые наиболее часто удаётся поражать во время ротации войск украинской армии.

Также снайпер может результативно работать ночью, когда артиллерия не используется так широко, как днём, и противник пребывает в расслабленном состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооружённые силы России на краснолиманском направлении форсировали реку Жеребец в ДНР и смогли закрепиться на противоположном берегу. Он уточнил, что ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции, используя дополнительные резервы.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия перешла в контратаку на краснолиманском направлении.