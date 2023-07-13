Луганск, 13 июля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое на купянском направлении, написал 13 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/ТАСС

«В ходе манёвренной обороны и успешных контратакующих действий ВС РФ в районе населённого пункта Новосёловское [ЛНР] под огневой контроль взят участок трассы Н 26 (Чугуев — Старобельск — Меловое)», — сообщил Марочко.

По его словам, ВСУ использовали это участок трассы для снабжения. По дороге доставлялись боеприпасы на передовые позиции, а также вывозили раненых.

Эксперт указал на проблемы с перемещением у ВСУ из-за дождей, размывших грунтовые дороги.

По данным Минобороны, на купянском направлении российские военные за сутки 11 июля успешно отразили три атаки ВСУ в районе посёлка Новосёловского.

Как сообщало ИА Регнум, на краснолиманском направлении российские военные форсировали в ДНР реку Жеребец, закрепившись на её противоположном берегу. Российские штурмовики провели успешную операцию в районе села Торское: они захватили небольшой опорный пункт ВСУ.