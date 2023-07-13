Донецк, 13 июля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Российская армия на краснолиманском направлении форсировала реку Жеребец в ДНР и закрепилась на противоположном берегу. Об этом 13 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«В районе населённого пункта Торское нашими штурмовыми подразделениями удалось форсировать реку и занять небольшой опорный пункт противника», — написал он.

Эксперт указал, что ранее российские войска смогли выбить ВСУ с важной высоты на правом берегу и это теперь позволило развить успех. Марочко добавил, что в данный момент украинские боевики пытаются отбить утраченные позиции с использованием дополнительных резервов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на краснолиманском направлении. По его словам, для этого российские войска подтянули резервы.

До этого Марочко сообщал, что ВСУ несколько раз неудачно попытались вернуть потерянные позиции на краснолиманском направлении. Эксперт отметил, что авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы ВС России пресекли попытки атак со стороны ВСУ.