Симферополь, 13 июля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Очередь из автомобилей, желающих проехать по Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края на данный момент выросла более чем до 600 машин. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Юрий Березнюк/ТАСС

«07:00 (совпадает с мск). В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за этого время ожидания проезда по мосту составляет порядка трёх часов. Со стороны Керчи автомобильного затора около моста не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Кубани сократилась до 85 машин. Со стороны полуострова пробки также не было.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с проездом по Крымскому мосту необходимо обеспечивать безопасность. По его словам, из-за этого движение автомобилей нельзя оставить бесконтрольным, что влечёт за собой определённые издержки.