Мелитополь, 13 июля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) для осуществления наступательных действий на запорожском направлении отправляют на штурм пехоту без поддержки и бронетехники, рассказал в беседе с РИА Новости командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«[Утром 12 июля] противник предпринял попытки штурма с направления Пятихатки в сторону Жеребянок, с населённого пункта Каменское ответным огнём был остановлен, и наступающая пехота противника была уничтожена», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что Вооружённые силы Украины стараются не применять для штурмовых действий бронированные машины и другие средства поддержки. По его словам, украинская армия бережёт иностранную технику, которая была передана в рамках подготовки контрнаступления ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные отразили атаки ВСУ на трёх направлениях в районах Лобкового, Степового и Пятихаток.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночь на среду на участке Пятихатки — Жеребянки на васильевском направлении Запорожского фронта была тихой, с утра начался периодический обмен артиллерийскими ударами.