Вашингтон, 13 июля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Видеообращение к российским зрителям записал американский актёр Джонни Депп перед премьерой в России новой кинокартины «Жанна Дюбарри» с его участием. Об этом 12 июля пишет Eprimefeed.

celebrityabc Джонни Депп

Прокат историко-биографической драмы «Жанна Дюбарри» стартует в России 20 июля. Режиссёром и сценаристом кинокартины стала французская актриса, сценарист и режиссёр Майвенн. Драма Майвенн «Жанна Дюбарри», с самой артисткой и Джонни Деппом в главных ролях, открыла Каннский кинофестиваль в 2023 году.

Джонни Депп играет в кинокартине роль короля Людовика XV. Фильм предваряет обращение актёра, записанное специально для российских зрителей. В нём актёр поблагодарил зрителей за то, что они нашли время посмотреть кинофильм, которым он очень гордится. Также Депп выражает надежду, что зрители получат удовольствие при просмотре кинодрамы.

«Берегите себя. И до встречи», — добавляет Депп в конце обращения и завершает его салютом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский актёр Джонни Депп приедет в Россию, где запишет песню с группой «ЯМОРЕ». Музыканты уточнили, что ведут активную работу над тем, чтобы встреча с Деппом состоялась.

Отмечается, что актёр согласился на сотрудничество с группой и приезд в Россию за 370 тысяч долларов. Изначально Деппу предлагали больший гонорар, но команда актёра сделала ответное предложение ― о меньшей сумме, но с экскурсией по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.