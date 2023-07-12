Новый, 505-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления о будущем Украины американского политолога Джона Миршаймера. В беседе с South China Morning Post он отметил, что после двух лет активных боевых действий киевские власти лишатся нескольких «крупных кусков», равных примерно половине её территории. Оставшаяся часть страны, по млению политолога, станет неблагополучным государством-обрубком, неспособным вести крупные боевые действия против России. Он призвал страны Запада готовиться к «неприятной» победе Москвы, потому что конечный результат СВО будет именно таким. По словам Миршаймера, при таком раскладе Украина не будет соответствовать критериям вступления ни в НАТО, ни в Евросоюз.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Украинские власти весьма недовольны тем, что альянс так и не назвал конкретных сроков по приглашению Украины в военно-политический блок. Так, 11 июля президент страны Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО. Ранее он раскритиковал планы блока обсуждать на саммите в Вильнюсе не членство Украины в альянсе, а только приглашение её к вступлению.

Тем временем, российские войска выполняют боевые задачи. По данным Минобороны за 12 июня, ВС РФ успешно отразили более 30 атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. А ВСУ продолжают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. По словам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, подавляющая часть групп методично уничтожается огнём артиллерии ещё до того момента, как они добираются до берега.

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