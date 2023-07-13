Вашингтон, 13 июля, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Возможное вступление Украины в НАТО является провокацией и дорогой к прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту», — рассказали РИА Новости в пресс-службе американского политика.

По мнению Кеннеди-младшего, на сегодняшний день все действия должны предприниматься для урегулирования конфликта с учётом уважения безопасности, суверенитета и прав обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите НАТО в Вильнюсе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО — пакет многолетней поддержки, включающий в себя укрепление политических связей через создание Совета Украина — НАТО. Также он заявил, что страны военно-политического блока согласились отменить для Украины необходимость выполнения Плана действий по членству.

Накануне экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе в очередной раз показал невозможность становления Украины членом альянса. Он подчеркнул, что НАТО использует Украину и предоставляет ей все необходимые технологии и вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации с Российской Федерацией.