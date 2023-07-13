В Турции предупредили об угрозе цунами из-за землетрясения в Стамбуле
Анкара, 13 июля, 2023, 06:51 — ИА Регнум. В Стамбуле и регионе Мраморного моря в ближайшее время может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7, заявил в беседе с РИА Новости член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
При наихудшем исходе значительный негативный экономический эффект от землетрясения ощутит вся страна, так как порядка 35% ВВП Турции обеспечивает Стамбул.
«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в некоторых районах Стамбула на набережных уже вывешены планы эвакуации на случай возникновения реальной угрозы цунами. Он добавил, что ещё в 2019 году был разработан план по устранению последствий природных катастроф.