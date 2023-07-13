Анкара, 13 июля, 2023, 06:51 — ИА Регнум. В Стамбуле и регионе Мраморного моря в ближайшее время может произойти мощное землетрясение магнитудой выше 7, заявил в беседе с РИА Новости член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

При наихудшем исходе значительный негативный экономический эффект от землетрясения ощутит вся страна, так как порядка 35% ВВП Турции обеспечивает Стамбул.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдёт мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в некоторых районах Стамбула на набережных уже вывешены планы эвакуации на случай возникновения реальной угрозы цунами. Он добавил, что ещё в 2019 году был разработан план по устранению последствий природных катастроф.