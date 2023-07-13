Вашингтон, 13 июля, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Потеря значительной части территорий и превращение в страну-обрубок ожидает Украину в случае победы России в конфликте. Такое заявление сделал 12 июля американский политолог Джон Миршаймер в беседе с South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению Миршаймера, активные боевые действия на территории Украины продолжатся ещё около двух лет. По итогам, в случае победы России в конфликте, Украина потеряет «несколько крупных кусков», которые в общей сложности будут равны примерно половине её территории.

Оставшаяся часть страны станет неблагополучным государством-обрубком, неспособным вести крупные боевые действия против России. При таком исходе Украина не будет соответствовать критериям вступления ни в НАТО, ни в Евросоюз, поэтому о членстве в этих альянсах придётся забыть.

Миршаймер призвал страны Запада готовиться к «неприятной» победе России, так как конечный результат российской спецоперации будет именно таким.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева и сделает Североатлантический альянс более уязвимым.

При этом в конце июня Столтенберг назвал «победу» Украины в конфликте с Россией предварительным условием для обсуждения её приёма в альянс. Как указал генсек, самой срочной задачей для блока является победа Украины в качестве суверенного государства.