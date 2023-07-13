Москва, 13 июля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР. Об этом 13 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Уточняется, что на ближайшем съезде партии будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения искусственному интеллекту. Съезд состоится в декабре текущего года, перед грядущими выборами президента России.

В соответствии с уставом партии, партбилет (удостоверение) может получить только человек. Поэтому поясняется, что в руководстве ЛДПР рассматривают выдачу документов искусственному интеллекту как символический акт. Таким способом предполагается увековечить имя основателя, лидера и самого яркого представителя ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Церемонию открытия монумента вёл лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президент России Владимир Путин направил на памятные мероприятия, посвященные Жириновскому, большую корзину алых роз.

Президент также направил участникам мемориальных мероприятий телеграмму, в которой назвал Жириновского «талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом».