Херсон, 13 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, заявил в беседе с РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя», — сказал Сальдо.

По его словам, подавляющая часть групп методично уничтожается огнём артиллерии ещё до того момента, как они добираются до берега.

«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», — добавил врио губернатора региона.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил позиции ВС России у Антоновского моста. По его словам, у Антоновского моста уже несколько дней продолжаются ожесточённые бои.