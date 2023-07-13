Хмельницкий, Украина, 13 июля, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В ночь на 13 июля в Хмельницкой области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщили в Telegram-канале областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В области действует воздушная тревога. Слышны звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях», — говорится в распространённом сообщении. Подробности происшествия не приводятся.

На данный момент, согласно данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации для оповещения населения, на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей, действует режим воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, прогремела серия взрывов. Он добавил, что позднее предоставит подробности произошедшего.