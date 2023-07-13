Вашингтон, 13 июля, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден принял решение продлить срок действия введённых санкций в отношении стран, структуры которых связаны с задержаниями граждан США за рубежом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Захват заложников и неправомерное задержание граждан США за рубежом продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что соответствующий режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 14 078, касающимся неправомерного задержания граждан США за рубежом, продлён на один год, до 19 июля 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня президент США Джо Байден на один год продлил действие санкционных мер в отношении властей Белоруссии. Согласно сообщению пресс-службы Белого дома, американское государство считает, что представители белорусского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешней политике США.