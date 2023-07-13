Париж, 13 июля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Письмо с человеческим пальцем прислали в Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже. Об этом 12 июля сообщает журнал Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в службе безопасности.

Kremlin.ru Елисейский дворец

Уточняется, что письмо было получено службой корреспонденции Елисейского дворца 9–10 июля, за несколько дней до празднования национального праздника Франции Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

Кто отправил письмо и какую цель преследовал отправитель, не сообщается. Послание с содержимым передали сотрудникам полиции, которые поместили письмо в холодильник, где, как отмечается, они обычно хранят продукты.

Человека, чей палец оказался в письме, уже нашли, однако о нём ничего не сообщается, как палец этого человека попал в письмо, не уточняется. Елисейский дворец отказался от комментариев по инциденту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 27 июня в крупных городах Франции вспыхнули беспорядки, вызванные гибелью от рук сотрудников полиции 17-летнего подростка арабского происхождения, который находился за рулём без водительских прав. Нарушитель попытался скрыться и наехал на одного из полицейских. Другой сотрудник полиции открыл огонь и застрелил подростка.

Только в Марселе ущерб из-за погромов коммерческих предприятий составил более €100 млн. Общий размер убытков от беспорядков во Франции составил минимум 1 млрд евро, и это без учёта потерь в сфере туризма. На ликвидацию последствий уйдут месяцы.

Макрон в апреле, на фоне протестов против пенсионной реформы, пообещал, что в течение 100 дней оживит Францию ​​​​путем ряда мер, в том числе снижение налогов для среднего класса. Обещанные Макроном 100 дней истекут 14 июля, в День взятия Бастилии, национальный праздник Франции. Велика вероятность, что разногласия в стране могут оказаться слишком глубокими, а обида граждан на Макрона слишком сильна, чтобы протесты прекратились.