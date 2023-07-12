Мелитополь, 13 июля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в находящемся под контролем Киева городе Запорожье. Об этом 13 июля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В областном центре, временно оккупированном режимом [Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал Рогов.

Подробности Рогов обещал предоставить позднее.

Информацию о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили и украинские СМИ. Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

Практически на всей территории Украины, кроме Харьковской и Одесской областей, согласно данным онлайн-ресурса для оповещения населения министерства цифровой трансформации, объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучит и в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской, Донецкой областей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Рогова, в Бердянске Запорожской области прогремела серия взрывов. Как пояснил Рогов, украинские войска предприняли попытку обстрела мирных жителей города, по предварительной информации, ВСУ попытались нанести удар британскими ракетами Storm Shadow.