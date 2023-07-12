Вашингтон, 13 июля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. За несколько недель до поезди государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена в Пекин китайские хакеры пытались взломать учётные записи почты государственного департамента США с целью получить определённые данные. Об этом в среду, 12 июля, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Китайские хакеры пытались проникнуть в определённые учётные записи… за несколько недель до поездки [Энтони] Блинкена в Пекин в июне», — рассказал NYT неназванный американский чиновник.

По информации источника, американские спецслужбы продолжают расследование по факту попытки взлома. Отмечается, что злоумышленники не смогли похитить какие-либо секретные данные, так как им не удалось пройти через систему защиты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай с визитом утром 18 июня. В ходе своего визита Блинкен провёл встречу с министром иностранных дел страны Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель литовской спецслужбы Аурелия Верницкайте в интервью BNS сообщила, что департамент государственной безопасности Литвы расследует инцидент с предполагаемым хищением хакерами секретной информации о саммите НАТО в Вильнюсе.