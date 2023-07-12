Париж, 13 июля, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Европа утонет в крови, если президент Украины Владимир Зеленский добьётся для страны членства в НАТО и Евросоюзе. Такое заявление сделал 12 июля французский политик, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Политик прокомментировал слова украинского лидера, который осудил НАТО за «слабость» и «нерешительность».

«Этот человек — неуправляемый сумасшедший, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови! Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!» — указал Дюпон-Эньян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран НАТО призвали президента Украины «остыть» после критики альянса и взглянуть на весь пакет обязательств Запада.

Украинский президент назвал абсурдным и беспрецедентным отсутствие конкретных сроков для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на неготовность пригласить Киев в военный союз, и он назвал «неопределенность партнеров» слабостью. Слова украинского лидера вызвали ярость у членов американской делегации в Вильнюсе и были восприняты как попытка оказать «большое давление» на Североатлантический альянс.