Феодосия, Крым, 13 июля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Две женщины пострадали при взрыве мопеда во дворе многоэтажного дома в Феодосии. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрыв прогремел около 19:00 мск во дворе многоквартирного дома на улице Земской. В результате взрыва был поврежден припаркованный у многоэтажки мопед, пострадали две местные жительницы. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как уточнил руководитель крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне СВО, общественник Александр Талипов, от взрывной волны вылетели стёкла в окнах во внутренней части двора, запчасти мопеда разлетелись в радиусе 200 метров.

На месте происшествия работают следователи, устанавливается владелец транспортного средства, отрабатываются несколько версий инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве газовой плиты в квартире на 1-й улице Текстильщиков в Москве. В результате происшествия никто не пострадал, серьёзных разрушений в квартире нет.

Также сообщалось о взрыве газа 8 июня в многоквартирном доме в городе Энгельсе. Последующего возгорания не произошло, конструкции квартиры оказались не повреждены. Пострадавших в результате инцидента нет.