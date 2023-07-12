Санкт-Петербург, 13 июля, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» в третьем туре предсезонного турнира по футболу в Санкт-Петербурге одержал победу над турецким «Фенербахче» со счетом 3:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Забитыми мячами в составе белградской команды отметились Петер Олайинка (1’), Мирко Иванич (39’) и Владимир Лучич (83’). Единственный гол «Фенербахче» забил Жуан Педро (79’).

«Црвена Звезда» стала победителем товарищеского предсезонного турнира, выиграв все три матча, набрав девять очков и заняв первую позицию в таблице.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля «Црвена Звезда» в рамках второго тура Кубка PARI Премьер обыграла санкт-петербургский «Зенит» со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена». Забитыми мячами в составе сербской команды отметились Марко Иванич и Жан-Филипп Крассо. Единственный гол «сине-бело-голубых» забил Эдуардо Кейрос.