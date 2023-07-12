Вашингтон, 13 июля, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил о важности вопроса Крыма, при этом отметив и другие существенные проблемы, связанные с Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Крым является важны, но есть гораздо больше вопросов, с которыми необходимо иметь дело», — заявил Джо Байден в беседе с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласится начать переговоры о мирном урегулировании после того, как Россия отступит к границам 1991 года и оставит Крым. Он подчеркнул, что Киев не согласится на завершение конфликта, даже если Россия согласится вернуться к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Позднее глава комитат по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призвал Зеленского отказаться от этих требований. По его словам, Крым всегда находился в составе России.