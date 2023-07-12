Вильнюс, 12 июля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Департамент государственной безопасности Литвы расследует инцидент с предполагаемым хищением хакерами секретной информации о саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом в беседе с BNS сообщила представитель спецслужбы Аурелия Верницкайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями», — сообщила собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях появились сведения о том, что группа злоумышленников смогла получить доступ к ряду секретных данных. Хакеры выложили сеть множество конфиденциальных документов, в том числе и протокол заседания подгруппы по обеспечению безопасности саммита по охране.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня сайт Министерства здравоохранения Соединённых Штатов Америки подвергся крупномасштабной кибератаке. По данным агентства Bloomberg, один из чиновников ведомства уточнил, что в результате кибератаки хакеры рассекретили десятки тысяч документов, содержащих личные данные граждан.