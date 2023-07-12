Сан-Франциско, США, 12 июля, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Коллективный иск против компании Twitter подали уволенные сотрудники из-за отказа выплатить выходные пособия. Об этом 12 июля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экс-сотрудники обвинили компанию в невыполнении плана по выплатам пособий, предусмотренного при увольнении, который был утвержден в 2019 году. Таким образом, руководство компании нарушило федеральный закон о компенсациях.

Иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско. Уточняется, что совокупная сумма невыплаченных пособий составила не менее $500 млн.

По данным издания The Wall Street Journal, против Twitter было подано минимум девять исков на общую сумму более $14 млн из-за неоплаченных счетов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск объяснил причину приобретения им компании, владеющей одноименной социальной сетью. Маск отметил, что сделка действительно вышла довольно дорогостоящей, но он сделал это как фанат Twitter, заметивший, что соцсеть начала двигаться в «негативном направлении».

Сразу же после покупки Twitter, Маск провёл массовые сокращения сотрудников, пересмотрел политику компании в отношении блокировки аккаунтов, запустил монетизацию. В числе прочих он уволил гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.