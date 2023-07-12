Вашингтон, 12 июля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск анонсировал создание новой компании под названием xAI, которая будет занимать разработкой искусственного интеллекта. Об этом миллиардер написал в среду, 12 июля, на своей странице в социальной сети Twitter.

«Объявляю о формировании xAI для понимания реальности», — написал Илон Маск.

Согласно данным с сайта проекта американского предпринимателя, xAI будет являться отдельной компанией, при этом тесно сотрудничающей с Tesla и X Corp.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Илон Маск в апреле создал новую компанию xAI в области искусственного интеллекта, зарегистрированную в штате Невада. По документам американский предприниматель стал директором компании.