Серов, Свердловская область, 12 июля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Мужчина погиб от удара электротоком, подняв оборванные штормом провода в городе Серов Свердловской области. Об этом 12 июля сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM

Информация о гибели мужчины поступила в региональное ведомство вечером 12 июля от бригады скорой помощи. Врачи констатировали смерть, полученную от удара электротоком.

Как уточнили в пресс-службе НУ МВД по региону, погибший — местный житель 1981 года рождения. Он был опознан прибывшей на место происшествия матерью. По предварительным данным, около тридцати минут в Серове бушевал ураганный ветер и град, из-за непогоды мог произойти обрыв проводов на улице Ферросплавщиков, который увидел проживавший рядом с местом происшествия мужчина. При попытке убрать провода мужчина по неопытности схватился сразу за оба провода, которые были под напряжением, и получил смертельный удар электротоком.

В региональном Следственном управлении Следственного комитета по факту гибели мужчина проводится проверка. Отмечается, что гибель мужчины не связана с криминалом.

Горелых добавил, что в Серове при шторме повреждено множество деревьев, произошли обрывы проводов, во многих домах пропал свет, мобильная связь работала с перебоями. В городе ведутся восстановительные работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, который госпитализирован в стационар.

Также сообщалось, что 16-летнего подростка убило электрически током в Омске. Предварительно, школьник пытался самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.