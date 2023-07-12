Киев, 12 июля, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что осталась недовольна результатами саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Рада» 12 июля.

(сс) ВО Свобода Елена Кондратюк

«Настроение и результаты по итогу саммита смешанные… Когда мы говорим про максимальные решения, которых мы ожидаем от саммита, всё-таки мы должны быть реалистами. НАТО для нас остаётся наибольшей гарантией безопасности», — сказала Кондратюк.

По её словам, она ожидала от саммита НАТО в Вильнюсе каких-либо смелых решений, в том числе и прямого приглашения Украине стать членом альянса. Кондратюк добавила, что такие «осторожные» шаги со стороны союзников в первую очередь связаны с предстоящими президентскими выборами в США.

12 июля на генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции подтвердил, что страны НАТО согласились убрать требование по плану действия для членства Украины в альянсе. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Однако членство страны в альянсе невозможно, пока на территории страны продолжаются боевые действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе показал, что Украина никогда не сможет стать членом военно-политического блока. Он подчеркнул, что НАТО использует Украину и предоставляет ей все необходимые вооружения, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией из-за угрозы больших потерь.