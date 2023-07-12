Хельсингборг, Швеция, 12 июля, 2023, 21:53 — ИА Регнум. В Хельсингборге на юге Швеции 12 июля прошла акция с сожжением устава НАТО. За происходящим наблюдала местная полиция, но никаких причин вмешиваться у правоохранителей не было. газета.

Организатор акции Лукас Юнгквист изначально подавал заявку на «демонстрацию с сожжением священных текстов», но вскоре извинился за свою идею и заявил, что заменит священные тексты уставом НАТО.

«За время между подачей заявки и его (Юнгквиста — прим. ред.) выходом на сцену президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел дать зелёный свет вступлению Швеции в НАТО», — пояснило смену объекта акции издание Helsingborgs Dagblad.

Как отметили авторы газеты, организатор планировал спровоцировать Турцию отказать в ратификации шведской заявки в НАТО или как минимум затормозить процесс, но всё же передумал. Однако Юнгквист, несмотря на это, выступил перед собравшимися в кепке с названием праворадикальной партии Расмуса Палудана, который ранее неоднократно устраивал в Швеции сожжение Корана и массовые беспорядки.

В понедельник, 10 июля, Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО. Шведская сторона, в свою очередь, пообещала Турции не поддерживать организации, объявленные ею террористическими и помочь в вопросах евроинтеграции.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде, который в итоге встал на их сторону. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой. Он заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но те, кто допускает такое и потворствует, не смогут реализовать свои амбиции. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма. Генсек отметил, что считает право людей быть несогласными свободой самовыражения.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. В ведомстве подчеркнули, что «грош цена такой демократии», которая на деле привела к произволу и вседозволенности.

Президент России Владимир Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей, но в некоторых странах не уважают религиозные чувства.