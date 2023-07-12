Лондон, 12 июля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев 12 июля обыграл американского оппонента Кристофера Юбенкса и впервые вышел в полуфинал Уимблдона.

(сс) Dacoucou

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1 в пользу россиянина. Выход в полуфинал стал для Медведева лучшим результатом после выхода в четвёртый круг турнира в 2021 году. Следующую встречу россиянин проведёт с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне. В другом полуфинале встретятся действующий победитель турнира Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Медведев остался последним российским теннисистом Уимблдона во взрослых соревнованиях.

Он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. Лучший результат Медведева на турнирах Большого шлема — победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Медведев победил в матче с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем и вышел в 1/8 финала Уимблдона. Россиянин шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету соперника — четыре эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк из пяти.