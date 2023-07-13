Москва, 13 июля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Госинспекция по недвижимости выявила и пресекла возведение самостроя в Зеленограде, заявил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров. Ведомство демонтировало самовольные объекты в районе Крюково и расчистило территорию от строительного мусора.

Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием обхъектов недвижимости города Москвы Земельный участок по адресу: Зеленоград, коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 до демонтажа самостроя

«На момент обследования земельного участка по адресу: коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 на территории складировали строительные материалы и разместили шесть бытовок, навес, фундамент и опорные конструкции», — отметил Бобров. Он добавил, что площадь объектов превышала 865 квадратных метров.

Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием обхъектов недвижимости города Москвы Земельный участок по адресу: Зеленоград, коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 до демонтажа самостроя

Пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием обхъектов недвижимости города Москвы Земельный участок по адресу: Зеленоград, коммунальная зона «Александровка», проезд № 624, участок 1 после демонтажа самостроя

По словам руководителя Гоинспекции по недвижимости, разрешительная документация на размещение объектов не оформлялась. Здания не стояли на техническом и кадастровом учетах и не были обременены имущественными правами. «В настоящее время самовольные объекты в районе Крюково демонтированы, территория расчищена от строительного мусора», — заключил Бобров.