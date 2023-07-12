Электросталь, Московская область, 12 июля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Один из арестованных за снятие скальпа с жителя Электростали заявил, что очень сожалеет о содеянном. Перед судебным заседанием, которое проходит в закрытом режиме, он пообщался с журналистами.

«Извиняюсь, глупая ошибка с моей стороны», — привёл его слова РЕН ТВ.

Мужчина признался, что испугался и убежал. Также он рассказал, что во время совершения преступления был пьян.

Арестованный передал извинения пострадавшему и его семье и заявил, что готов передать деньги на лечение.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, произошёл 9 июля. Пострадавший рассказал, что нападавшим не понравилась его внешность, а в конце разговора ему начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. В отношении них суд избрал 12 июля меру пресечения. Обоих нападавших арестовали на два месяца.