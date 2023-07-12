Москва, 12 июля, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Российские военные впервые за долгое время нанесли массированный удар по объектам украинской армии на острове Змеиный, сообщил 12 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Фотонак Остров Змеиный

Как отметили в сообщении, украинские ресурсы заявили об использовании при ударе истребителей и ударных беспилотников.

Официальной информации от Министерства обороны об ударах по Змеиному не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало о поездке президента Украины Владимира Зеленского на остров. Он побывал на Змеином спустя год после вывода оттуда российских войск. Политик прибыл на остров на скоростной моторной лодке вместе с главой президентского офиса Андреем Ермаком, их сопровождали автоматчики.

Российские войска установили контроль над Змеиным, входящим в состав Одесской области, в ходе специальной военной операции в конце февраля 2022 года. Спустя четыре месяца, 30 июня, Минобороны России сообщило о выводе гарнизона. В ведомстве пояснили, что остров оставлен в качестве жеста доброй воли. Так Россия продемонстрировала, что не препятствует усилиям ООН по организации вывоза украинской сельхозпродукции.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с ИА Регнум заявил, что держать гарнизон на Змеином не имело смысла. Украинские войска собирались нанести по нему массированные удары, это привело бы к жертвам среди российских военнослужащих.