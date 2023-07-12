Москва, 12 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Мужчина по имени Степан, которого бывшая жена Елена шесть лет считала мёртвым, нашёлся в маленьком селе в Ставропольском крае. О том, что мужчина жив и здоров, журналистам ИА Регнум рассказал глава Советского округа Ставропольского края Сергей Гультяев.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Чиновник вместе с местными правоохранителями провёл расследование и помог отыскать «умершего», который последние годы жил в селе Обильное и уже обзавелся новыми отношениями.

«По нашим данным, такой человек прописан и действительно проживает в селе Обильное в Виноградном переулке», — сообщил Гультяев.

Примечательно, что новое место жительства Степана находится всего в 34 километрах от города, в котором мужчина жил вместе с Еленой до своей фантомной «смерти».

Ранее ИА Регнум сообщал, что 49-летняя москвичка Елена (имя изменено) несколько лет думала, что её муж Степан (имя изменено) скончался в 2016 году после операции в больнице в Ставропольском крае. О смерти супруга ей тогда сообщила неизвестная женщина по телефону, которая представилась родственницей. На похороны близкие мужчины попросили Елену не приезжать, потому что не хотели её там видеть.

Через несколько лет после предполагаемой смерти Степана Елена обратилась в ЗАГС за свидетельством о смерти, но выяснилось, что среди мертвых её муж не числится. Женщина несколько лет пыталась найти исчезнувшего мужа, а в июле 2023 года подключила к этому делу полицию.