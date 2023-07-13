Москва, 13 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Если после купания в водоёме у человека появилась сыпь на коже, то это может оказаться церкариозом — заболеванием, вызванным личинками паразитов, обитающих в водоплавающих птицах. Это значит, что место для купания не прошло проверку санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), рассказал в беседе с ИА Регнум врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Алексей Даничев/РИА Новости

Как рассказал врач, церкариоз вызывают личинки-церкарии, которые живут в организме водоплавающих птиц, например уток или лебедей, а затем могут проникнуть под кожу человека.

«Это такое заражение паразитами. На теле появляются покраснения, припухлости или даже волдыри. При этом кожа сильно чешется. Кто-то может спутать церкариоз с аллергической реакцией, но точно установить поможет врач. Это заболевание серьёзно не угрожает здоровью человека, но отдых может испортить», — поделился Хухрев.

Среди сопутствующих симптомов церкариоза врач назвал также возможное повышение температуры и головокружение. По словам эксперта, на практике врачи не слишком часто сталкиваются с этим заболеванием, так как церкарии не живут долго в теле человека и со временем сыпь проходит, а потому пациенты редко обращаются из-за данного заболевания. Хухрев отметил, что заразиться церкариозом можно в озёрах со стоячей водой или местах со слабым течением, где хотя бы периодически, но обитают водоплавающие птицы.

«Риск заразиться повышается в жаркую погоду, тогда жизнедеятельность церкариев активизируется, но сохраняется и при более умеренных температурах до конца лета. Вообще если церкарии обнаружены в озере, то значит, что водоём не пригоден для купания, что не прошёл проверку СЭС», — подчеркнул врач.

Чтобы обезопасить себя от заражения, Хухрев порекомендовал выбирать для купания места, обработанные от паразитов, где не обитают птицы и не плавают животные, а также прошедшие проверку санитарных служб и Роспотребнадзора. Также врач напомнил, что после купания в любом водоёме нужно провести тщательные гигиенические процедуры, а руки и ноги обработать антисептическими средствами. Врач предостерёг, что, помимо церкариоза, в местах общественного купания могут обитать и другие неприятные инфекции, например кишечная палочка, ротавирусная инфекция и даже сальмонеллы.

Ранее в соцсетях жители Казани и соседних поселений рассказали, что после купания в местных водоёмах на коже у многих отдыхающих появилась сыпь. Как стало известно, после купания на озере Изумрудном многие купающиеся заразились церкариозом.

6 июля в Роспотребнадзоре Ростовской области сообщили об обнаружении в некоторых водоёмах холероподобных бактерий. На время исследований ведомство ограничило купание, ловлю рыбы и использование воды для хозяйственных нужд в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище. В целом в Роспотребнадзоре назвали эпидемиологическую обстановку в регионе стабильной.