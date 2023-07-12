Электросталь, Московская область, 12 июля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Обвиняемым в снятии скальпа с жителя подмосковной Электростали избрали меру пресечения. Обоих нападавших отправили под арест на два месяца. Такое решение принял суд 12 июля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Один из задержанных заявил, что раскаивается. Он рассказал, что был пьян и очень сожалеет о содеянном, сообщил телеканал РЕН ТВ. Мужчина признался, что испугался и сразу убежал. Он также передал извинения пострадавшему и его семье и заявил, что готов помочь деньгами на лечение.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения, произошёл 9 июля в подмосковной Электростали. Как рассказал сам пострадавший, нападавшим не понравилась его внешность, а в конце разговора ему начали срезать волосы вместе с частью скальпа.

Полицейские задержали сначала первого подозреваемого, позднее установили местонахождение второго, который скрывался в Обнинске в Калужской области.

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Их подозревают в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Следствие ходатайствовало об их аресте.

Один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу.

Как пояснила в беседе с ИА Регнум кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко, к ситуации в Электростали мог привести тот фактор, что в обществе накалена обстановка и повышен уровень агрессии к тем, кто отличается, поэтому актуализируется понятие «свой/чужой».