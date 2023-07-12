Москва, 12 июля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Икона «Троица» кисти Андрея Рублёва останется в Троице-Сергиевой лавре на 49 лет. Именно на такой срок заключили договор о передаче иконы в безвозмездное пользование. Об этом 12 июля сообщили в Министерстве культуры.

Курганская епархия Троица

«Договор заключён на 49 лет. Его пролонгация предусмотрена соответствующим приказом Министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора», ― пояснила в беседе с ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

С 12 июля ответственность за состояние иконы несёт Троице-Сергиева лавра, а за создание для «Троицы» нужных условий хранения будет отвечать реставрационный центр имени Грабаря. При этом решение о реставрации или консервации иконы после оценки её состояния примет расширенный совет.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая президент России Владимир Путин передал рублёвскую «Троицу» РПЦ. Затем патриарх Кирилл сообщил, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, в котором она находилась до 1917 года.

12 июля в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование иконы «Троица».

Документ подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Минкультуры Ольга Любимова. Предстоятель РПЦ назвал это историческим событием, которое символически показывает, что теперь Россия живёт в другое время и эпоху.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Русская православная церковь должна позаботиться о сохранности иконы Андрея Рублева «Троица», которая нуждается «в отдыхе» и консервации.