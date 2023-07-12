Вильнюс, 12 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Турция выступает за мир между Россией и Украиной и считает, что в такой ситуации не будет проигравших, заявил 12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

«Мы хотим возродить надежду на мир в нашем регионе. Мы выступаем за установление справедливого мира на Украине», — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он сказал 7 июля об этом после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле. Главы государств беседовали более двух с половиной часов, после чего турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования украинского конфликта. Эрдоган напомнил, что Турция всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.