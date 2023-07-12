Луганск, 12 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Луганске у активистов Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» появится собственное здание, где они смогут вести работу в комфортных условиях. Соответствующее решение приняли на заседании Координационного совета регионального отделения движения детей и молодёжи, которое 12 июля провёл врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пресс-служба движения первых

В дальнейшем «Движение Первых» обзаведется собственными зданиями в каждом городе и районе республики. Расходы покроют из регионального бюджета.

Пресс-служба движения первых

Кроме того, во время встречи Пасечник предложил активистам движения организовать концерт для участников спецоперации. Врио главы ЛНР отметил, что поддержка ребят, которые принимают участие в СВО, — это очень актуальная и животрепещущая тема. В этой связи Пасечник предложил организовать концерт для российских бойцов, записать его и распространить.

«Движение Первых» было создано по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей. С момента создания в ЛНР регионального отделения «Движение Первых» в декабре 2022 года в Движение вовлечено 14 000 юных жителей Республики. Первичные отделения создали в 368 образовательных учреждениях.

Пресс-служба движения первых

12 июля стало известно, что в рамках первого грантового конкурса Российского движения детей и молодёжи от авторов полезных инициатив поступило почти 5 тысяч заявок. Так, грантовый конкурс «Движения Первых» собрал порядка 5000 заявок на общую сумму 6,9 млрд рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Культура и искусство», «Образование и знания», «Патриотизм и историческая память».