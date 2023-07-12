В Луганске у «Движения Первых» появится собственное здание
Луганск, 12 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Луганске у активистов Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» появится собственное здание, где они смогут вести работу в комфортных условиях. Соответствующее решение приняли на заседании Координационного совета регионального отделения движения детей и молодёжи, которое 12 июля провёл врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
В дальнейшем «Движение Первых» обзаведется собственными зданиями в каждом городе и районе республики. Расходы покроют из регионального бюджета.
Кроме того, во время встречи Пасечник предложил активистам движения организовать концерт для участников спецоперации. Врио главы ЛНР отметил, что поддержка ребят, которые принимают участие в СВО, — это очень актуальная и животрепещущая тема. В этой связи Пасечник предложил организовать концерт для российских бойцов, записать его и распространить.
«Движение Первых» было создано по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных духовных и нравственных ценностей. С момента создания в ЛНР регионального отделения «Движение Первых» в декабре 2022 года в Движение вовлечено 14 000 юных жителей Республики. Первичные отделения создали в 368 образовательных учреждениях.
12 июля стало известно, что в рамках первого грантового конкурса Российского движения детей и молодёжи от авторов полезных инициатив поступило почти 5 тысяч заявок. Так, грантовый конкурс «Движения Первых» собрал порядка 5000 заявок на общую сумму 6,9 млрд рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Культура и искусство», «Образование и знания», «Патриотизм и историческая память».