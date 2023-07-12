Дзержинск, Нижегородская область, 12 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Пожар на заводе по производству окиси этилена и гликолей в Дзержинске потушили. Об этом 12 июля сообщила компания—владелец предприятия «Сибур-Нефтехим».

МЧС России Пожар на заводе по производству окиси этилена и гликолей " СИБУР-НЕФТЕХИМ» в Дзержинске

«Благодаря слаженности и оперативности служб предприятия и МЧС открытое возгорание ликвидировано, происходит охлаждение производственной установки. Жертв и пострадавших нет. Угроза взрыва отсутствует», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что мобильные лаборатории предприятия и мониторят состояние воздуха вокруг завода.

Как сообщало ИА Регнум, сообщение о возгорании на заводе поступило в 14:05 (мск). Работу предприятия временно остановили, сотрудников эвакуировали. Факельное горение ликвидировали в 15:15 (мск), после этого пожарные расчёты начали охлаждать производственную установку. К тушению привлекли 80 человек и задействовали 24 единицы техники.