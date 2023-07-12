Вильнюс, 12 июля, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден решил пошутить во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, которые проходит 11–12 июля в Вильнюсе, сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Плохие новости для вас, господин Зеленский, — мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — пошутил Байден, вызвав сдержанный смех у своего коллеги.

В ответ украинский лидер сердечно поблагодарил США за то, что они стоят «плечом к плечу» с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский, приглашённый на встречу НАТО в Вильнюс, но явно не получивший того, что от альянса ожидал Киев, публично назвал результаты саммита «неидеальными». Лидеры стран НАТО 12 июля не приняли решения о сроках приглашения Украины в альянс.

Направляясь в Литву, подобное положение Зеленский назвал абсурдным и беспрецедентным. Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на незнание условий для вступления в НАТО. Он задался вопросом, кто устанавливает порядок.

Страны G7 согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской.

Также 12 июня Байден отшутился в ответ на вопрос журналиста о том, сколько времени потребуется Западу на принятие Украины в НАТО. Американский президент ответил, что «час двадцать минут».