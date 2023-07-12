Москва, 12 июля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Сладков 12 июля назвал число переданных Минобороны России неиспользованных боеприпасов ЧВК «Вагнер». По подсчётам военкора, их примерное количество превысило 25 тыс. снарядов.

Минобороны РФ

Сладков заявил, что, по его сведениям, бойцы ЧВК сдали российским военным в зоне проведения специальной военной операции более 2500 тонн боеприпасов различных калибров, в том числе для ствольной и реактивной артиллерии.

«Кроме этого, ЧВК имела два склада в России (Ростов, Воронеж), они тоже перешли под контроль Минобороны. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 тыс. снарядов. Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Коллега Сладкова Александр Коц конкретизировал данные о боеприпасах и заявил, что среди них были снаряды для различных типов реактивной и ствольной артиллерии, осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков, снаряды для гранатометов, а также более 500 тонн мин разных типов и свыше 5 млн боеприпасов для стрелкового оружия и гранаты.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — задался вопросом военкор.

Ранее Минобороны показало кадры получения военной техники от ЧВК «Вагнер». На них показано множество различного вооружения, в том числе танки, гаубицы, системы залпового огня, зенитные комплексы и многое другое. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что среди более 2 тыс. единиц переданной техники и вооружения оказались танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки, противотанковые орудия, миномёты, бронетранспортеры и другая техника. Военный добавил, что множество техники не применялось в бою.